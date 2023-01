Veron: «Con chi avrei giocato volentieri della Lazio? Ve ne dico tre»

Veron, l’ex giocatore della Lazio analizza la rosa biancoceleste e dichiara con quale giocatore gli sarebbe piaciuto giocare

Ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato Veron, il quale analizzando la rosa della Lazio rivela con quale giocatore gli sarebbe piaciuto giocare, ecco le sue parole:

PAROLE – «Ci sono tanti calciatori interessanti nella rosa di Sarri, sicuramente mi sarei trovato bene con Luis Alberto, Milinkovic e Immobile. Mi piacciono molto. Sia chiara una cosa, però: perfino loro avrebbero dovuto faticare per trovare spazio in quella Lazio (ride, ndr), come tanti campioni dell’epoca»