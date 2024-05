Verso Monza Lazio, finalmente Zaccagni: l’esterno pronto a partire da titolare

Verso il Monza, recupero importante per Tudor: Zaccagni pronto al rientro da titolare, dopo le noie fisiche dell’ultimo mese

Ultimo mese complicato per Mattia Zaccagni, che dopo le noie fisiche, ha rivisto uno spiraglio di luce grazie al gol da subentrato che ha deciso la gara della 34a giornata contro il Verona.

Buone notizie per lui in vista di Monza-Lazio, con Tudor che potrebbe finalmente schierare l’esterno dal primo minuto in campo, dopo circa un mese dall’ultima volta.