Provedel Lazio, Tudor frena sul rientro: «Non è recuperato, ecco come sta davvero». Le parole del tecnico in conferenza stampa

In casa Lazio è la vigilia della gara contro il Monza. Igor Tudor, ha analizzato il match contro la formazione brianzola in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle condizioni di Provedel. Le sue parole.

PROVEDEL RECUPERATO – «Non è recuperato, è tornato da 2/3 allenamenti. Uno che sta fuori due mesi e fa due allenamenti è in dubbio di andare in panchina, non di fare concorrenza per giocare».

