Calciomercato Lazio, il club pesca dalla Turchia: interesse per quell’attaccante del Galatasaray. I dettagli in vista del mercato estivo

Come riportato dal portale turco aydinlik.com, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Kerem Aktürkoğlu, che ha il contratto in scadenza nel 2026 col Galatasaray. Quest’anno ha messo a referto 50 presenze, 15 gol e 8 assist. La cifra richiesta dal club è di circa 15 milioni di euro, ma per un’eventuale trattativa se ne riparlerà a fine stagione.