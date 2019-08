Veretout: «Derby? Sogno di fare subito tre gol!»

Il nuovo acqusito della Roma parla del suo primo derby della Capitale

Jordan Veretout è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in maglia giallorossa. Il francese ha già le idee molto chiare anche sul derby. Ecco le sue dichiarazioni sulle colonne de Il Corriere dello Sport.

«So quanto vale come partita, sarebbe bello fare subito altri tre gol. Appena arrivati in tanti mi hanno fatto capire che devo fare una partita della madonna (letterale, ndr ) e che bisogna vincere. Ma prima c’è il Genoa, ci servono i tre punti. Per iniziare bene e avere più fiducia. Poi, vittoria chiama vittoria».