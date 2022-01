Venturin: « Sarri è un allenatore a lunga scadenza, i frutti del lavoro si vedranno in futuro»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giorgio Venturin, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti. Queste le sue parole sulla squadra di Sarri.

IMMOBILE E ZACCAGNI – «Immobile è una stato una garanzia per ogni allenatore che lo ha avuto. Ha vissuto anche esperienze all’estero che gli hanno permesso crescere, è un calciatore con numeri impressionanti. Zaccagni a Verona ha fatto benissimo, alla Lazio all’inizio ha avuto qualche difficoltà anche a causa di problemi fisici. Ora è diventato un calciatore imprescindibile per i biancocelesti».

SARRI – «La Lazio, chiuso il ciclo positivo di Inzaghi, ha leggermente pagato un leggero appagamento da parte di alcuni calciatori, abituati forse alla vecchia gestione. Sarri è un allenatore a “lunga scadenza”, i frutti del lavoro si vedranno in futuro».

LUIS ALBERTO E SMS – «Luis Alberto e Milinkovic potrebbero non essere abituati a svolgere la fase difensiva, ma nel calcio attuale i ripiegamenti in copertura sono diventati un fattore fondamentale. Cataldi è un prodotto del vivaio, uno dei pochi salito in prima squadra dal settore giovanile. È un ottimo centrocampista che ha saputo sfruttare bene la sua occasione. Stiamo parlando di un calciatore polivalente e giovane, può ancora crescere».

CATALDI – «Cataldi sembra maggiormente dinamico di Leiva che ha però può vantare una maggiore esperienza anche grazie al passato in Inghilterra. Quando sta bene, il brasiliano è ancora molto importante. Va detto che Cataldi con Sarri ha acquisito una maggiore personalità rispetto al periodo con Inzaghi».

LAZIO – «La Lazio attuale è una squadra in costruzione, credo il prossimo anno ci sarà qualche cambiamento che accontenterà Sarri. Non penso che in questa sessione ci saranno dei grandi movimenti di mercato».