Ventura: «Maistro dalla C alla Nazionale, ora non deve perdersi»

Ventura, il tecnico della Salernitana durante la conferenza stampa ha parlato anche della convocazione di Maistro in Nazionale

Sta vivendo un periodo magico Maistro. Il giocatore, acquistato dalla Lazio dal Rieti e poi girato alla Salernitana, ha ricevuto la sua seconda convocazione in Nazionale Under21. Il tecnico Ventura ha commentato così in conferenza stampa.

«È un ragazzo che viene dalla C e ora si trova in Nazionale. Ci sono riflettori accesi, sei circondato da persone intorno che “ti vogliono bene” o che ti invitano fuori la sera. Lì si presenta il primo grande bivio dinnanzi a un giocatore: c’è chi vuole lavorare e chi rimane un qualunquista che si accontenta di vivere felicemente la gioventù. Le scelte non si impongono, bisogna limitarsi ad indicare la strada da seguire. Ci sono giocatori che hanno buttato la carriera, oggi mi incontrano e mi dicono che avevo ragione io».