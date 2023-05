Ventola su Sarri: «Non mi è piaciuto il suo atteggiamento nelle coppe» Le parole dell’ex Inter

Nella consueta puntata della Bobotv su Twitch, l’ex Inter, Nicola Ventola, ha commentato la stagione della Lazio.

LE PAROLE– «Antonio ha visto la qualificazione in Champions League, però come abbiamo detto, nell’anno precedente di Sarri si intravedeva qualcosa, la fiducia. Ha fatto una stagione positiva con dei giocatori, con l’organizzazione. Quando hai un allenatore che con quella difesa in cui Romagnoli arrivava a parametro zero , Casale dal Verona, è stata una delle miglior difese e vuol dire che si è organizzato. Sono mancati i gol di Immobile, ma è stato positivo nel campionato però non mi è piaciuto l’atteggiamento di Sarri nelle coppe, come se volesse dire ‘non me ne frega niente’ questa è una mentalità italiana sbagliata, se la sono tolta un po’ tutti tranne Sarri alla Lazio. Però ha portato il frutto della Champions League»