Venezia, il futuro di Di Francesco è in bilico: la Lazio potrebbe far saltare un’altra panchina

Venezia, la partita contro la Lazio sarà decisiva per Eusebio Di Francesco. Il tecnico è a rischio esonero

Dopo essere stata decisiva per l’esonero di Salvatore Bocchetti dal ruolo di tecnico del Monza, la Lazio potrebbe far saltare un’altra panchina della Serie A. Infatti, come riportato da Relevo, il futuro di Eusebio Di Francesco è in bilico.

L’allenatore del Venezia è sotto analisi da parte della società dopo la sconfitta per 2-0 contro il Genoa ed il prossimo turno contro la squadra di Baroni potrebbe essere decisivo per il suo esonero.