Vecino out per Lazio Bayern Monaco? Come sta l’uruguaiano dopo il problema all’inguine

Vecino out per Lazio Bayern Monaco di questa sera? Ecco come sta il giocatore uruguaiano dopo il problema riscontrato

Non solo Rovella, ma anche Vecino potrebbe restare fuori dai convocati della Lazio per il match di questa sera in programma contro il Bayern Monaco, valido per l’andata degli ottavi di Champions.

Come riferito dal Messaggero, l’uruguaiano è alle prese col solito problema all’inguine e stamattina effettuerà il provino decisivo. In caso di forfait è pronto Cataldi a prendersi il posto in mezzo.