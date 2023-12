Vecino non convocato col Verona? Qual è la volontà di Sarri

Vecino potrebbe non essere convocato anche per la sfida di sabato col Verona: Sarri però vorrebbe averlo a disposizione

Il caso Vecino continua a tenere banco in casa Lazio. Sarri è allineato con la società sul centrocampista

Nello stesso tempo, il tecnico lo vorrebbe con la squadra sabato a Verona e spinge per la ricucitura. Per ora comunque prevale la linea dura: servono le scuse del calciatore per il reintegro. In questo senso, si attendono novità tra oggi e domani. Lo riporta Repubblica.