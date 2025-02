Vecino Lazio, il centrocampista rientrerà la prossima settimana: pronto anche il rinnovo di contratto

Vecino Lazio, la società ha già fissato l’appuntamento con l’agente del centrocampista per il rinnovo di contratto

Matias Vecino è sempre più vicino al rientro in gruppo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box. Come riportato da Il Corriere dello Sport, salterà sicuramente il Venezia per poi essere convocato contro Inter, in Coppa Italia, o Milan, in campionato.

Inoltre, la società biancoceleste ha già fissato un appuntamento con il suo agente Lucci per il rinnovo di contratto. L’incontro ci sarà in primavera e, nel frattempo, il giocatore sta già cercando una casa in centro a Roma.