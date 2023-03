Vecino a Lazio Style Channel: «Dobbiamo giocare con tranquillità e consapevolezza, ecco come sto»

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera contro il Napoli

Matias Vecino ha parlato a Lazio Style Channel prima di Napoli-Lazio. Le sue dichiarazioni:

«Un ambiente caldo come quello di Napoli si affronta con tranquillità e con la consapevolezza della nostra forza. Proveremo a giocare la nostra partita provando a portare il match dalla nostra parte per cercare la vittoria. Dobbiamo sempre avere coraggio, personalmente sto giocando con più continuità al centro della mediana. Proverò ad aiutare la squadra come ogni volta. Stiamo facendo bene in fase difensiva, servirà essere concentrati e attenti sfruttando le occasioni che avremo a disposizione».