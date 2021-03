Calciomercato Lazio, l’indiscrezione arriva dalla stampa spagnola: Vazquez può arrivare in estate a parametro zero

L’indiscrezione rimbalza direttamente dalla Spagna: per Vazquez alla Lazio sarebbe praticamente fatta.

Il centrocampista del Siviglia è in scadenza e non rinnoverà il proprio contratto, a fine stagione sarà libero di trasferirsi in un altro club a parametro zero. Club che – stando a quanto riportato da GolDigital e TodoFichajescom – sarebbe proprio quello di Claudio Lotito.