Vavro pensa a un ritorno al Copenaghen: «Lì è casa mia»

Dennis Vavro è uno di quei tanti giocatori che torneranno dal prestito. Ma quale sarà il suo futuro? Il difensore sembrerebbe sognare un ritorno al Copenaghen.

Lo slovacco, impegnato con la sua Nazionale nell’Europeo, sembra avere un sogno nel cassetto. Copenhagen Sundays ha riportato il suo messaggio e il suo pensiero: «Voglio tornare a Copenaghen. Voglio tornarci, Copenhagen è casa mia». Resta da capire se questo sia un desiderio per il futuro e se il tutto potrebbe trasformarsi in realtà già in questo calciomercato. Per ora testa agli Europei, ma il futuro di Vavro è tutto da decidere.