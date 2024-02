Valentini su Sarri: «Sono preoccupato, tra lui e l’ambiente Lazio vedo questo»

Valentini, l’ex dirigente della Figc si esprime con parole forti sulla situazione di Sarri a Roma e con la Lazio

Ai microfoni di TMW Radio alla luce della delicata situazione della Lazio e di Sarri, l’ex dirigente FIGC Valentini si esprime cosi a riguardo

PAROLE – Sarri? Non riesce a legare molto con la tifoseria e non riesce a trasmettere alla squadra delle sue idee di gioco che ho sempre apprezzato. C’è qualcosa che non funziona con la squadra e la tifoseria, non si sono presi, non vedo feeling e questo può incidere negativamente sul futuro