Valentini sicuro: «Baroni sta facendo con la squadra quest'anno...»

Ai microfoni di TMW ha parlato Valentini ovvero l’ex dirigente della FIGC, il quale riguardo la burrascosa lotta Champions che riguarda la Lazio, rilascia queste sue considerazioni anche sui biancocelesti

PAROLE – Un finale così interessante non me lo ricordo da molti anni. Credo che Baroni, al primo anno alla Lazio, stia facendo un ottimo lavoro. La Roma era partita male, poi la proprietà ha scelto un marziano per guidare la squadra, chiamare Juric vuol dire non capire nulla e aver sottovalutato tutto, l’ambiente e non solo. Ora c’è Ranieri che sta facendo un autentico miracolo. Ha ridato un’anima a una squadra spenta e senza autostima. I tifosi della Roma però sono eccessivamente critici su alcuni giocatori. Ranieri ha ricostruito sul piano tecnico ed emotivo la squadra, mi auguro che i Friedkin sappiano conservare l’esperienza di Ranieri a disposizione della società. Ha fatto bene a dire che non è il futuro della Roma in panchina, ma perderlo sarebbe un delitto, va tenuto in società. Mi auguro che la Roma se lo tenga stretto, come dirigente o altro. Perdere Ranieri sarebbe un delitto