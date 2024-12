Valentin Gomez Lazio, il calciatore esce allo scoperto: «Spero ci sia la possibilità ma per crescere ecco dove vorrei giocare»

Valentin Gomez Lazio, il giovane calciatore argentino che piace ai biancocelesti esce allo scoperto e svela la sua volontà per la sua carriera

Al termine della partita del Trofeo Campeones, Valentin Gomez che piace molto alla Lazio per la prossima sessione di mercato biancoceleste, ha parlato del suo futuro con idee molto chiare a riguardo

PAROLE – Il futuro? Prima di tutto andrò in vacanza, credo di meritarmelo visto che ho giocato tante partite quest’anno. Vedrò poi quale decisione prendere per il continuo della mia carriera. La verità è che mi piacerebbe giocare in Europa e crescere lì, vedremo se ci sarà la possibilità e se c’è qualche club disposto ad acquistarmi