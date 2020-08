Uscite, su Badelj c’è il Toro: dopo Biglia è il preferito di Giampaolo

Tra i diversi calciatori rientrati dai prestiti c’è Milan Badelj, che interessa e non poco al Toro.

Wallace, Durmisi, Badelj, diversi i calciatori che sono rientrati nella Capitale e che nella Città Eterna sono destinati a non rimanere. Fuori dal progetto tecnico di Inzaghi, sono in cerca di sistemazione. Mendes sta cercando di piazzare Wallace in Portogallo, dove il brasiliano ha diversi estimatori, su tutti il Maritimo, mentre sul centrocampista ex Fiorentina ci sono diversi club. Su tutti il Torino, che cerca un regista da regalare a Marco Giampaolo. Il preferito è Biglia, in uscita dal Milan. Il nuovo tecnico dei granata lo ha già allenato e lo ha messo in cima alla lista consegnata a Urbano Cairo, ma Baldej piace e non poco. La Lazio non ha intenzione di tenerlo e nei prossimi giorni il croato potrebbe accasarsi sotto la Mole.