Uruguay, che tegola per Bielsa: Vecino salta la convocazione per infortunio

Vecino, il centrocampista della Lazio è costretto a saltare la convocazione con la sua nazionale a causa di un infortunio

Archiviato il campionato è tempo di pensare alle nazionali per i calciatori della Lazio, che hanno risposto alle rispettive chiamate dei loro ct, ma non Vecino. L’ex Inter secondo quanto riporta il post pubblicato su Twitter dall’Uruguay, non sarà a disposizione di Bielsa per gli impegni internazionali, e ciò gli consentirà di recuperare con calma in vista del ritiro di Auronzo di Cadore.