Under 19, un giovane biancoceleste è stato selezionato dalla sua nazionale per i prossimi impegni da affrontare

Archiviato il turno di campionato, è tempo di lasciare spazio alle nazionali non solo dei grandi ma anche dei ragazzi. Per quanto riguarda la categoria Under 19, la Lazio può sorridere visto che l’Albania ha scelto per i suoi impegni da affrontare Kledi Marinaj.