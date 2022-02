ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

2-2 con il Genoa per la Lazio Under 18, allenata da Tommaso Rocchi. Un po’ di delusione per i biancocelesti, avanti di due gol dopo 11 minuti.

Legnante e Rossi fanno pensare a tre punti cassaforte, ma nella ripresa c’è la reazione dei rossoblu, con Rimondi e Monsole che firmano la rimonta.