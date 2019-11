UNDER 14 Poker della Lazio contro la Romulea: avversari asfaltati

Under 14, Lazio-Romulea 5-0

Quinta giornata di campionato per la selezione Under 14 della Lazio che, nella giornata di ieri, ha affrontato la Romulea presso il Centro Sportivo ‘Green Club’. I biancocelesti hanno sbloccato l’incontro dopo poco più d’un quarto d’ora di gioco: ad aprire le marcature è stato Marinaj che, con la sua rete, ha permesso alla Lazio di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa è stata la tripletta messa a segno da Serra tra il 44’ ed il 57’ a chiudere virtualmente la pratica. Carbone ha segnato il 5-0.