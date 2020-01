Under 14, secondo successo per la Lazio nel memorial ‘Halima Haider’

Under 14, dopo quella di ieri arriva la seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Gonini

Prosegue con un’altra vittoria il cammino della selezione biancoceleste Under 14 nella sesta edizione del memorial ‘Halima Haider’. La selezione guidata da Simone Gonini, questa mattina, ha affrontato il Frosinone nella seconda giornata della fase a gironi del Gruppo B.

Dopo esser passata in svantaggio al quarto minuto di gioco, la Lazio ha pareggiato i conti al 28’ con Serra. Nel giro di tre minuti la gara s’infiamma: al 30’ Bocanelli porta nuovamente in vantaggio il Frosinone, ma un minuto più tardi è Gelli a siglare su rigore la rete della nuova parità. Nella ripresa la Lazio conclude la rimonta. Al 40’ Cavallari porta avanti i biancocelesti e, al 52’, Barone riesce anche ad aumentare il divario. Il Frosinone accorcia le distanze su rigore con De Campos, ma è la squadra di Simone Gonini a portare a casa i tre punti in palio. Domani la Lazio affronterà il Torino alle ore 19:30 nella terza ed ultima giornata della fase a gironi.