Un gradito ritorno a Formello: i dettagli sul giocatore

Si è rivista una vecchia conoscenza a Formello nella giornata di oggi

Una Pasquetta insolita in quel di Formello, dove si è ripresentato un giocatore che non passava da molto in quel di Roma.

Nicolò Armini, giocatore Lazio, ma in prestito al Potenza, si è allenato nella giornata di quest’oggi presso il centro sportivo biancoceleste. Il classe 2001, infatti, nell’ultima partita disputata con i lucani lo scorso 19 marzo ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime tre uscite. Per recuperare dall’infortunio Armini ha deciso di proseguire il suo percorso di cura proprio nel centro sportivo laziale