Ultras Lazio precisano: «Protesta contro il Governo non organizzata da noi»

Un altro comunicato del gruppo Ultras Lazio per specificare alcuni punti sulla prossima manifestazione in piazza

Una nuova nota diramata dal gruppo Ultras Lazio, tramite la pagina Facebook «La Voce della Nord», per puntualizzare alcuni passi del precedente comunicato:

«In riferimento al comunicato che preannuncia una protesta popolare di piazza contro il governo, Il gruppo Ultras Lazio tiene a precisare che non è assolutamente l’organizzatore della prossima manifestazione ma che ha deciso di aderire come tante altre realtà in Italia hanno fatto e stanno facendo. Crediamo fermamente nella necessita di scendere in piazza e protestare contro questo governo, che con la complicità di un’ opposizionie evidentemente compiacente, sta portando i propri cittadini alla fame dopo averne limitato tutte le liberta personali fondamentali».

«Abbiamo aderito come gruppo di tifosi e come cittadini e come gruppo abbiamo diffuso il comunicato. Se alcune radio e tv locali o qualche fenomeno dei social ha fatto credere che fossimo noi gli organizzatori, lo ha fatto senza il nostro consenso. Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito a TUTTI a partecipare e specifichiamo che questa iniziativa non ha alcun colore politico né tantomeno campanilistico, ma che è volta solo ed esclusivamente a ricordare ai nostri governanti che non stiamo dormendo e non accettiamo questo stato di cose.

SE NON HAI IL CORAGGIO DI RIBELLARTI, NON PUOI LAMENTARTI!».