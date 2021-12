Ultras Lazio: l’iniziativa in vista del Natale, il comunicato – FOTO

Gli Ultras Lazio hanno presentato come ogni anno la consueta iniziativa di Natale, volta a fare beneficenza per i più piccoli

Nella giornata di domani, si terrà infatti la raccolta di giocattoli rigorosamente nuovi, da donare al reparto oncologico dell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Tutti i Laziali sono chiamati a contribuire per regalare un sorriso ai bambini in occasione delle feste natalizia. Tale raccolta, avverrà presso un gazebo che verrà allestito in Via Cola di Rienzo 81, dalle ore 10:00 alle 20:00.