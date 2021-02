Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.36 – Diritti tv Serie A, Cairo: «Offerta Dazn da valutare con attenzione» – Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato dell’offerta di Dazn per i diritti tv del nostro campionato: «Credo che per lo sviluppo dei diritti tv, la Lega e chi ha condotto le trattative abbia svolto un buon lavoro. Le proposte dei broadcaster sono molto interessanti, in particolare reputo che l’offerta di DAZN vada valutata con attenzione». Le parole

Ore 13.00 – Giudice Sportivo, squalificati 22ª giornata di Serie A – Sono 11 i calciatori fermati dal Giudice Sportivo e che salteranno il prossimo turno di campionato. Gli squalificati

Ore 12.25 – Roma, Dzeko può tornare in campo dal 1′: Fonseca ci pensa – Il bosniaco sta recuperando la migliore condizione e contro l’Udinese Fonseca potrebbe decidere di ridargli una maglia da titolare. La notizia

Ore 11.46 – Il punto su Ribery – La Fiorentina lavora in vista della sfida del Marassi contro la Sampdoria, secondo quanto riportato da Tuttosport c’è ottimismo in casa viola riguardo al recupero di Franck Ribery reduce da un fastidio muscolare che l’ha costretto a seguire la gara contro l’Inter dalla tribuna.