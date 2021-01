Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Ore 13.45 – Crotone, Stroppa presenta la sfida con il Genoa – Il Crotone domani affronterà il Genoa. Ecco le parole in conferenza stampa di Giovanni Stroppa: «Di Carmine dall’inizio? Ci sto pensando, sta molto bene fisicamente. È un’opportunità». LE SUE DICHIARAZIONI

Ore 13.30 – Gasperini non si pone limiti – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio: «Devo dire che negli ultimi anni abbiamo sempre girato alto, ci sono stati dei gironi di ritorno in cui abbiamo fatto anche 40 punti. Stiamo cercando di alzare il nostro target, non è facile migliorarti molto. Il girone d’andata è stato un record». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

Ore 13.00 – Cagliari, Di Francesco tra la fiducia e il campo – Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, presenta la sfida contro il Sassuolo: «Questa fiducia che mi è stata data prima della partita di Genova sta a significare un grande orgoglio per me, speriamo che questo cambiamento sia portatore di risultati importanti». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

Ore 12.25 – Torino, Vagnati fa il punto sul mercato – Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato granata dopo la gara contro la Fiorentina. LE SUE PAROLE

Ore 11.22 – La rabbia di Cairo – Il mancato rigore concesso al Torino per l’intervento di Dragowski su Lukic non è andato giù al presidente Urbano Cairo: «A Benevento ci hanno dato contro un calcio di rigore e qui per una cosa anche peggiore non ce lo danno… La palla era ancora in gioco, questa è un’aggravante». LE SUE PAROLE

Ore 10.53 – Inter, Eriksen titolare – Christian Eriksen partirà titolare questa sera in Inter-Benevento. Il danese prenderà il posto di Marcelo Brozovic in cabina di regia, confermando l’intenzione di Conte di trasformarlo in un regista.

Ore 10.31 – Milan, Calhanoglu out – Hakan Calahnoglu non sarà in campo per Bologna-Milan. Il turco è tornato a disposizione di Stefano Pioli dopo essere risultato negativo al tampone per il coronavirus ma deve rimandare il suo rientro.

Ore 9.44 – La bestemmia di Inzaghi – Simone Inzaghi sotto inchiesta per blasfemia. Il tecnico avrebbe pronunciato due espressioni blasfeme in Lazio-Sassuolo e gli ispettori federali hanno aperto un verbale. La procura avrebbe ora chiuso l’indagine. Ecco perchè.

Ore 9.05 – Fra Roma e Inter ballando due milioni – Lo scambio Dzeko-Sanchez difficilmente andrà in porto. La trattativa fra Roma e Inter è in fase di stallo per una questione economica.

Ore 8.55 – Il disappunto di Lotito – Dopo Atalanta-Lazio, Claudio Lotito ha chiamato Simone Inzaghi per dimostrare il suo disappunto dopo la sconfitta. Il retroscena.

Ore 8.33 – Inter, accordo con Lautaro – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’Inter e Lautaro Martinez hanno trovato l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 2024. I dettagli

Ore 8.02 – Ibra vs Lukaku – Emergono i primi dettagli sull’indagine che la Procura della FIGC potrebbe aprire sulla lite fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. I dettagli sulle possibili squalifiche.