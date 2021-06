Ultime notizie Serie A: le parole di Setti, D’Aversa alla Sampdoria

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 9.30 – D’Aversa in pole per la panchina della Sampdoria – Roberto D’Aversa è in pole position per la panchina della Sampdoria. Superato Giampaolo. Le ultime.

Ore 9.15 – Rinnovo Brozovic proprietà dell’Inter – Il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic è la priorità per Simone Inzaghi e per l’Inter. I dettagli.

Ore 9.00 – Hellas Verona, parla Setti – Il presidente dell’Hellas Verona ha parlato a 360° ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

Ore 8.45 – Osimhen blindato dal Napoli – Il nigeriano interessa al Tottenham ma il club di De Laurentiis non intende privarsene. I dettagli.

Ore 8.30 – Hakimi al PSG – È fatta per il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, cifre e dettagli dell’affare.

Ore 8.20 – Ranieri commenta la prova dell’Italia – Claudio Ranieri commenta la vittoria dell’Italia sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.