Ultime Notizie Serie A: parla Gravina, oggi riparte il campionato

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.00 – Amazon sponsor di manica del Napoli – Il colosso dell’e-commerce è il nuovo sponsor di manica del Napoli. Il comunicato ufficiale.

Ore 10.45 – Vavro escluso dalla Lista Serie A – La Lazio non ha inserito Denis Vavro nella lista per la Serie A. L’addio del difensore è ormai imminente. I dettagli.

Ore 10.40 – Marotta parla alla squadra – L’ad nerazzurro ha parlato alla squadra fissando l’obiettivo stagionale del club. I dettagli.

Ore 10.30 – Miguel Veloso presenta la Serie A – Il centrocampista del Verona parla a La Gazzetta dello Sport della prossima Serie A. LE SUE PAROLE.

09.45 – Lobotka si prende il Napoli: Spalletti gli affida le chiavi del gioco – Come riportato da Il Mattino, Spalletti schiererà Lobotka in mezzo al campo ad orchestrare la manovra: riscatto per lo slovacco dopo due anni difficili. Possibile una maglia da titolare anche per Elmas, apparso in grande forma.

Ore 09.30 – Sabatini: «Bologna, solo i topi scappano. Allegri o Guardiola? Scelgo Max» – Walter Sabatini a tutto tondo sulla Serie A: ecco le dichiarazioni del dirigente del Bologna anche sulla disfatta in Coppa Italia. LE SUE PAROLE

Ore 09.10 – Atalanta, Ilicic titolare con la valigia in mano: dolci ricordi a Torino – Josip Ilicic sarà titolare stasera contro il Torino: lo sloveno però è intenzionato a cambiare squadra. I granata gli portano bene

Ore 08.50 – Gravina: «Il tempo di festeggiare è finito. Stagione di rinascita, basta egoismi» – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

Ore 08.30 – Inter, Zanetti elogia Oriali ma Zhang non gradisce: vicepresidente in bilico? – Inter, Zanetti trema: Zhang non ha gradito le parole del vicepresidente su Oriali. Il vicepresidente in bilico? Le ultime. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA

Ore 07.30 – Serie A bentornata: sabato a tinte nerazzurre, partite del cuore per Sarri e DiFra – Scatta la Serie A 2021-2022 con un sabato sera che testerà immediatamente la temperatura di Inter e Atalanta. EDITORIALE