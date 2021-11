Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News

Ore 10.05 – Atalanta, Palomino: «Gasperini mi ha migliorato in tutto. Mi manca il gol» – Il difensore dell’Atalanta Palomino ha parlato della sua ottima prima parte di stagione in nerazzurro. Le parole

Ore 9.15 – Milan, rinnovo Ibrahimovic: accordo vicino per un altro anno. I dettagli – Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sono pronti proseguire insieme anche nella prossima stagione. I dettagli del rinnovo di contratto. La notizia

Ore 8.40 – Serie A, rinvio turno di marzo per la Nazionale: strada complicata, le ipotesi al vaglio – La Federazione e la Lega Serie A pensano a come spostare la giornata del 20 marzo per favorire la Nazionale. La notizia

Ore 8.20 – Balotelli e la Nazionale, un feticcio di tormenti e illusioni – Dopo il clamoroso flop azzurro da due giorni non si parla d’altro, ovvero del possibile ritorno di Mario Balotelli in Nazionale. L’editoriale