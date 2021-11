Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12.25 – Serie A, le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata – Serie A, l’AIA ha condiviso le designazioni arbitrali del quattordicesimo turno di campionato: eccole nel dettaglio. La notizia

Ore 11.25 – Calciomercato Inter, tutto fatto per Onana: l’agente atteso in Italia. Le ultime – Calciomercato Inter: tutto fatto per l’arrivo di Onana in nerazzurro. L’agente del portiere è atteso in Italia. Le ultime

Ore 10.55 – Napoli, retroscena sull’infortunio di Osimhen: lo ha raccontato ai compagni – Dopo l’operazione al volto, Osimhen ha raccontato un aneddoto ai compagni del Napoli sui momenti successivi all’impatto con Skriniar. Il retroscena

Ore 10.05 – UFFICIALE Demme è guarito dal Covid: il comunicato del Napoli – Il Napoli ha comunicato che Diego Demme è risultato negativo al Covid-19: il comunicato del club. La notizia

Ore 9.15 – Atletico Madrid, Gimenez: «Col Milan una finale. Ibrahimovic straordinario» – Il difensore dell’Atletico Madrid Gimenez ha parlato in vista del match di questa sera contro il Milan. Le parole

Ore 8.40 – Nazionale, Italia a tinte verdeoro: Mancini segue anche Luiz Felipe – In vista dei playoff di marzo, il c.t. dell’Italia Mancini starebbe seguendo con attenzione Luiz Felipe già in orbita Brasile. La notizia

Ore 8.20 – Osimhen e l’infortunio shock: queste regole non preservano i giocatori – Continua a far discutere il grave infortunio di Osimhen, vittima della sfortuna e di nuove regole che non preservano i calciatori. L’editoriale