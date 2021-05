Ultime Notizie Serie A: rinnovo per Lautaro, la lista di Mancini

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10:00 Italia, tra oggi e domani il rinnovo di Mancini fino al 2026 e la lista per Euro 2020 –Oggi o al massimo domani il Ct dell’Italia Roberto Mancini metterà la propria firma sul contratto che lo legherà alla Federcalcio italiana fino al 2026 per guidare la nazionale al Mondiale di Messico-Usa, con un ingaggio che verrà raddoppiato secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. LA LISTA PER EURO2020

Ore 9:30 Calciomercato Atalanta, la Dea sogna in grande: ecco tutti gli obbiettivi –Arrivata la terza qualificazione consecutiva alla Champions League l’Atalanta pensa subito al mercato e alla prossima stagione. La Dea sogna in grande e mette nel mirino alcuni giocatori importanti come riporta la Gazzetta dello Sport. TUTTI I NOMI PER LA DEA

Ore 9:00 Lega-AIC è duello, potrebbe arrivare la norma anti debiti: oggi consiglio federale –Oggi a Roma si svolgerà un consiglio federale straordinario con la crisi economica all’ordine del giorno come riportano le pagine della Gazzetta dello Sport. CONTINUA A LEGGERE

Ore 8:30 Inter, si lavora al rinnovo di Lautaro: sirene estere sullo sfondo –L’Inter è intenzionata a trattenere in nerazzurro Lautaro Martinez e il giocatore ha espresso la volontà di restare a Milano. Si lavora al rinnovo del contratto ma attenzione alle sirene estere. I DETTAGLI