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Ugolini sull’operazione Gila-Napoli: «C’è un accordo con l’agente del giocatore!»
Il giornalista Massimo Ugolini è intervenuto in merito alla calda trattativa tra la Lazio e il Napoli targata Mario Gila! Le parole
Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Massimo Ugolini ha commentato l’evoluzione della trattativa per Mario Gila tra Napoli e Lazio. Nelle ultime ore i partenopei hanno intensificato i contatti per assicurarsi il difensore spagnolo, e lentamente il muro inizialmente alzato dai biancocelesti sta mostrando segni di cedimento. Ugolini ha sottolineato come ci sia stata maggiore apertura da parte della Lazio, rendendo la trattativa più concreta e indicando che il trasferimento del classe 2000 potrebbe avvicinarsi a una definizione positiva per entrambe le parti. Vi riportiamo le sue dichiarazioni:
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«La situazione è decisamente migliorata rispetto a qualche settimana fa, quando il muro della Lazio sembrava invalicabile. Ieri, invece, si è registrata un’apertura importante: il Napoli sta spingendo con decisione per assicurarsi il difensore biancoceleste. Un’intesa di massima con l’agente del giocatore è già stata raggiunta, mentre resta da definire l’accordo con il club di Lotito, che però nelle ultime ore ha mostrato disponibilità alla trattativa. Segnali incoraggianti anche per Massimiliano Allegri, perché con l’arrivo di Amorim è ufficialmente partito il countdown verso la panchina del Napoli».
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