La Lazio osserva i giovani talenti! Uno dei preferiti è Coppola: i dettagli

La dirigenza della Lazio annota diversi nomi nel taccuino! Diego Coppola è uno dei profili favoriti: il punto

Le grandi manovre nel reparto arretrato della Lazio potrebbero presto portare a un clamoroso ribaltone strategico. Con Mario Gila finito nel mirino del Napoli e Alessio Romagnoli ormai fortemente indiziato a cedere al ricco corteggiamento dei club dell’Arabia Saudita, la dirigenza biancoceleste si è attivata per non farsi trovare impreparata. Il nome cerchiato in rosso per blindare la retroguardia capitolina è quello di Diego Coppola, difensore centrale di proprietà del Brighton, ma con un passato importante tra le file del Verona.

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Il fattore Gennaro Gattuso per convincere Diego Coppola

Il possente centrale classe 2003 gode della totale stima della dirigenza laziale e, soprattutto, del nuovo allenatore biancoceleste. Proprio Gennaro Gattuso, nelle sue precedenti vesti di Commissario tecnico della Nazionale maggiore, aveva avuto modo di testare da vicino il valore del ragazzo sul campo, apprezzandone le doti fisiche e la maturità tattica al punto da convocarlo ufficialmente per le sfide decisive dei playoff Mondiali. La prospettiva di riabbracciare il tecnico a Roma rappresenta una carta fondamentale per convincere il calciatore a sposare il nuovo progetto tecnico all’ombra del Colosseo.

La formula del Brighton per liberare Diego Coppola

La sponda inglese della trattativa sembra essere in netta discesa, dato che la compagine britannica ha manifestato una totale apertura alla cessione del cartellino. Acquistato un anno fa dagli scaligeri per una cifra pari a 11 milioni di euro, il difensore non è riuscito a imporsi nei duri ritmi della Premier League, finendo poi per disputare gli ultimi 6 mesi della stagione in prestito in Francia con la maglia del Paris Fc. I dirigenti inglesi hanno quindi aperto a un nuovo trasferimento a titolo temporaneo, ma esigono l’inserimento di un riscatto obbligatorio fissato a 12 milioni di euro. Questa specifica formula viene considerata assolutamente accettabile dai vertici laziali, pronti a formalizzare l’intesa.

Lo scoglio dell’ingaggio per blindare Diego Coppola

L’unico vero ostacolo che potrebbe rallentare la fumata bianca dell’operazione è legato esclusivamente alle richieste economiche dell’entourage del giocatore. Oltremanica, l’ex difensore gialloblù percepisce un importante ingaggio da 1 milione di euro a stagione più ricchi bonus legati agli obiettivi. Se il ventiduenne accetterà di mantenere inalterate queste cifre per firmare il nuovo contratto, l’affare andrà in porto molto rapidamente; qualora il calciatore decidesse invece di battere cassa chiedendo un aumento salariale, la trattativa per portare il centrale alla corte laziale subirebbe inevitabili rallentamenti.