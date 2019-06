UFFICIALE – Milan escluso dall’Europa League 2019/2020: la Roma accede ai gironi, preliminari per il Torino

Il TAS ha comunicato la sanzione contro il Milan

Il Milan non parteciperà all’Europa League 2019/2020. Il TAS ha pubblicato sul proprio sito il Consent Award tra la società rossonera e la Uefa con il quale è stata sancita l’esclusione dalla prossima edizione del torneo continentale. Dal comunicato, si evince come i due trienni monitorati dalla Uefa – il 2014/17 e il 2015/18 – siano stati accorpati sotto un’unica sanzione. Come riporta sportmediaset.it, essendo stata decisa l’esclusione della società rossonera, l’Italia non perde un posto nella prossima Europa League. La Roma accede direttamente alla fase a gironi mentre il Torino di Mazzarri dovrà scendere in campo con i preliminari già a fine luglio.