Ufficiale, Mazzarri non è più l’allenatore del Napoli: definito il suo successore

Mazzarri, il tecnico toscano è stato esonerato come allenatore del Napoli: al posto dell’ex Cagliari e Torino subentra Calzona

Non c’è pace in casa Napoli, neanche Walter Mazzarri è riuscito a risollevare la situazione dei campioni d’Italia dopo l’avvio burrascoso di stagione di Rudi Garcia. Il tecnico di San Vincenzo, lascia il club partenopeo a pochi giorni dalla gara con il Barcellona di Champions, e al suo posto come confermato dal comunicato ufficiale subentrerà Calzona ct della Slovacchia.