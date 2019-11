Uefa, Platini denuncia il complotto: «Io vittima di processo mediatico violento»

Platini, ex presidente della Uefa, torna a parlare accusando il complotto

In occasione della presentazione del suo il libro, “Il Re a Nudo”, Michel Platini è tornato a parlare attraverso alcune dichiarazioni molto forti: «Sono stato vittima di un complotto, un processo mediatico violento. Ma la vita non è finita. Devo avere un’ultima avventura, non posso chiudere con la parola ‘sospeso’ dalla Fifa».

A proposito di un futuro alla Juventus, ipotesi ultimamente serpeggiata ma smentita dal diretto interessato: «Non si vivono due storie d’amore con la stessa persona. Non ritornerò dove sono già stato passato. In futuro voglio ancora sentirmi utile. Potrei collaborare con Agnelli nella Eca? Tutto è possibile, ho ottimi rapporti con lui ma lui non mi ha mai chiesto un consiglio».