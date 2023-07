Uefa, nuova regola dal 2024-2025 riguardo le retrocessioni: i dettagli

Uefa, nonostante ancora non sia iniziata la nuova stagione la Uefa si proietta già a quella successiva con una nuova regola

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, la Uefa vuole cambiare radicalmente riguardo la regola inerente alle retrocessioni. Il sito web spiega che dal 2024 non ci saranno più le retrocessioni nelle competizioni che riguardano la Uefa, anche perchè cambieranno di conseguenza pure i format dei tornei in questione.

Al termine dei gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre che si sono qualificate, dalla 1ª alla 8ª posizione andranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronterann-25o le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno invece eliminati da tutte le competizioni UEFA per club