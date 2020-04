Uefa, arriva la decisione: Champions in estate tra luglio e agosto

L’incontro tra la Uefa e le 55 federazioni ha avuto riscontri positivi: sono state delineate due ipotesi per la ripresa delle competizioni

Oggi è andato in scena l’incontro tra la Uefa e le 55 federazioni che ne fanno parte per cercare una soluzione alle competizioni europee ed i vari tornei nazionali.

Alla fine del meeting una notizia è trasparsa, come riporta Sky Sport: Champions ed Europa League si giocheranno d’estate, anche a luglio e ad agosto. Ovviamente Coronavirus permettendo. Per quanto concerne i campionati, c’è da vedere se si giocheranno a giugno, in contemporanea alle competizioni continentali, o se prima si dia la priorità ai tornei nazionali per poi concludere con quelli internazionali nei mesi seguenti.