Uefa, Champions ed Europa League in estate: ecco la proposta

Uefa, domani verrà presentata la proposta sulle date delle finali per quest’anno e anche per l’inizio delle competizioni il prossimo anno

Non solo i campionati, quando l’epidemia sarà passata e si potrà tornare in campo bisognerà pensare anche alle competizioni europee: Champions ed Europa League. Come riporta Tuttosport domani la Uefa presenterà alla federazioni il nuovo calendario.

Le finali saranno in estate, ad agosto, per permettere ai campionati di terminare. Questo porterà anche ad un cambio delle date iniziali per la prossima stagione.