UEFA, Ceferin mette nel mirino la Roma: ecco perchè

La Roma sarebbe nell’elenco dei trenta club finiti nel mirino di Ceferin e della UEFA: ecco tutte le motivazioni

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe tra i 30 club finiti nel mirino dell’UEFA per presunto mancato rispetto del FFP. Le regole cambieranno entro maggio (le nuove saranno valide dal 2024/25), ma i bianconeri sarebbero tra le squadre tenute sotto osservazione.

Ancora nessuna comunicazione scritta è arrivata alla società, ma è probabile che molto presto ciò avvenga, come successo già per Inter, Milan e Roma. Non si aspettano sanzioni, ma è vero che a oggi non è possibile escluderle. Piuttosto è il numero di club coinvolti a rassicurare: può la Uefa sanzionare così tante società?