Udinese, Mandragora: «Mi piacerebbe una chiamata della Lazio…»

Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, ha commentato il match contro la Lazio e non solo…

Sarà uno dei protagonisti di questo Lazio–Udinese: Rolando Mandragora, centrocampista dei friulani. Il giocatore, in vista del match dell’Olimpico, si è raccontato in un’intervista al Corriere dello Sport lasciandosi andare ad ipotesi di mercato: «Mi farebbe piacere una chiamata dei biancocelesti. Parliamo di un club di livello, di una piazza importante come Roma e di uno degli stadi più belli in assoluto. Ma lascio che siano i miei agenti a curare queste cose».

E sul match di oggi: «In questa fase ogni gara è importante. Abbiamo un mini-ciclo molto duro, dobbiamo fare punti e daremo tutto per ottenerli».