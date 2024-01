Sarri a DAZN: «Non pensiamo al domani, viviamo partita per partita» Le parole del tecnico biancoceleste

Intervenuto nel pre gara di Udinese Lazio, Maurizio Sarri ha parlato cosi ai microfoni di Dazn:

«L’Udinese è una squadra forte. Si prospetta una partita difficile contro una squadra che ha fisicità. Oggi ci interessa la partita di oggi. Il domani per noi non esiste. Viviamo partita per partita. I giocatori hanno dato un segnale ed oggi ho voluto dare un segnale a loro. Devono sentire la mia fiducia.»