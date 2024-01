Udinese-Lazio, le probabili scelte di Cioffi e Sarri

Udinese-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta alla Dacia Arena queste le probabili scelte da parte dei due allenatori

Domenica pomeriggio torna in campo la Lazio, per sfidare in trasferta l’Udinese di Cioffi con l’obiettivo di dare un segnale forte dopo le prove con Empoli e Frosinone. A pochi giorni dalla sfida queste le probabili scelte di Cioffi e Sarri

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni