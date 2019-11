Udinese, Gotti: «Non so se sarò in panchina contro la Lazio»

Udinese, il tecnico sostituto di Tudor non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro in panchina

Luca Gotti, attuale allenatore dell’Udinese, ha parlato anche del suo futuro che appare ancora incerto in conferenza stampa.

«Non so dire se sarò in panchina anche contro la Lazio, dipende dalle tempistiche della società. Siamo consapevoli del dipanarsi del calendario: il buon senso potrebbe far dire che la partita di domani assume un’importanza particolare. L’esperienza, però, ci permette di sapere che il calendario è relativo: non si riesce a trovare un match facile. L’unica cosa che dobbiamo fare è pensare alla sfida di domani».