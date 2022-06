Ucraina, Denisov contro Putin: «Mi arresteranno o assassineranno...»

Il calciatore russo Denisov si è schierato contro Putin per quanto riguarda la guerra in Ucraina e ora teme per la sua persona

Igor Denisov, calciatore ex Zenit e della nazionale russa, si scaglia contro la guerra in Ucraina e punta il dito accusatore contro Putin, a cui ha anche scritto in privato. Le sue parole dal canale youtube Nobel.

LE PAROLE – «Questi fatti sono un disastro. Cosa mi succederà? Non lo so, al massimo mi arresteranno o mi assassineranno dopo queste parole, ma sto dicendo le cose come stanno».