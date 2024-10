Twente Lazio, giovedì torna l’Europa League: è ancora aperta la vendita dei tagliandi

Twente Lazio, è ancora aperta la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Il comunicato del club per il ritiro dei biglietti

Dopo Juventus Lazio, per gli uomini di Baroni ed i tifosi biancocelesti sarà ora di pensare alla gara di Europa League contro il Twente. Sono ancora in vendita i tagliandi del settore ospiti al costo di 25 euro più prevendita. Una volta acquistato il biglietto dovrà essere ritirato in uno dei Lazio Style abilitati.

Questo quanto scritto nel comunicato del club:

Il ritiro del tagliando stadio presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati sotto elencati, sarà possibile farlo dalle ore 12:00 di venerdì 18 ottobre fino alle ore 12:00 di mercoledì 23 ottobre:

– Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66/C

– Lazio Style 1900 di Roma Est

– Lazio Style 1900 di Parco Leonardo