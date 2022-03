Turchia Italia: Acerbi titolare, Zaccagni spera in una chance

Nel match tra Turchia e Italia, Acerbi partirà titolare. Zaccagni spera invece in una chance a partita in corso

Nella giornata di domani si giocherà il match tra Turchia e Italia valevole solamente per il ranking FIFA. Tra le fila degli Azzurri ci sarà spazio dal 1′ per Francesco Acerbi, non utilizzato nell’amare partita contro la Macedonia del Nord.

Mattia Zaccagni, l’altro calciatore della Lazio presente tra i convocati, spera invece in una chance a partita in corso che probabilmente arriverà in ottica nuovo ciclo della Nazionale.